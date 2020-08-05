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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 сер, 2020 13:24
Сказочники
Ну зато хоть смски на вход стали лиитать )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 сер, 2020 13:46
clientage
, ось повна відповідь
Доброго дня.
Дякуємо за Ваше звернення.
Вхід до системи з підтвердженням встановлено для усіх користувачів системи OTP Smart. Банк прийняв це рішення у цілях безпеки.
З повагою, команда OTP Smart.
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Кочевник
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Додано: Чет 06 сер, 2020 17:01
Кочевник написав:
Акція по безкоштовним переказам п2п через OTPSMART закінчується сьогодні чи 31 серпня?
Вже знайшов. Сьогодні останній день.
последний день - 10.08
с 11.08 будет 10 грн. от 1 к перевод и 5 грн. менее 1 к перевод
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:34
Кочевник
Перший вхід на день - за смс. Відразу відключаю в Налаштуваннях. Усі наступні входи протягом дня - за лоґіном, як раніше. Зранку наступного дня знов так само. У принципі можна жити
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Dimaa
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Додано: Чет 06 сер, 2020 18:38
Dimaa написав:Кочевник
Перший вхід на день - за смс. Відразу відключаю в Налаштуваннях. Усі наступні входи протягом дня - за лоґіном, як раніше. Зранку наступного дня знов так само. У принципі можна жити
А у меня код из пуша сам подставляется. Тут они не доглядели со своей псевдосекьюрностью
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Bosstone
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Dimaa
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