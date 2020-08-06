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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 648649650651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 632
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 632
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:24

Re: ОТП БАНК

Сказочники
Ну зато хоть смски на вход стали лиитать )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 13:46

clientage, ось повна відповідь
Доброго дня.
Дякуємо за Ваше звернення.
Вхід до системи з підтвердженням встановлено для усіх користувачів системи OTP Smart. Банк прийняв це рішення у цілях безпеки.
З повагою, команда OTP Smart.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:01

  Кочевник написав:Акція по безкоштовним переказам п2п через OTPSMART закінчується сьогодні чи 31 серпня?

Вже знайшов. Сьогодні останній день.


последний день - 10.08
с 11.08 будет 10 грн. от 1 к перевод и 5 грн. менее 1 к перевод
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:34

Кочевник

Перший вхід на день - за смс. Відразу відключаю в Налаштуваннях. Усі наступні входи протягом дня - за лоґіном, як раніше. Зранку наступного дня знов так само. У принципі можна жити
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:38

  Dimaa написав:Кочевник

Перший вхід на день - за смс. Відразу відключаю в Налаштуваннях. Усі наступні входи протягом дня - за лоґіном, як раніше. Зранку наступного дня знов так само. У принципі можна жити

А у меня код из пуша сам подставляется. Тут они не доглядели со своей псевдосекьюрностью :)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:50

  Bosstone написав:
  Dimaa написав:Кочевник

Перший вхід на день - за смс. Відразу відключаю в Налаштуваннях. Усі наступні входи протягом дня - за лоґіном, як раніше. Зранку наступного дня знов так само. У принципі можна жити

А у меня код из пуша сам подставляется. Тут они не доглядели со своей псевдосекьюрностью :)


Те саме. Код підставляється, вимикаю в налаштуваннях, до кінця дня жодних проблем :D
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:01

  Bosstone написав:
  Dimaa написав:Кочевник

Перший вхід на день - за смс. Відразу відключаю в Налаштуваннях. Усі наступні входи протягом дня - за лоґіном, як раніше. Зранку наступного дня знов так само. У принципі можна жити

А у меня код из пуша сам подставляется. Тут они не доглядели со своей псевдосекьюрностью :)

А як ти з`єднав смартфон з компьютером, що він підставляє код з пуша?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:39

Кочевник В приложении подставляет. Мобильной версии для повседневного использования хватает. Чем вас так привлекает веб?
Bosstone
 
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Інкогніто

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