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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 649650651652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
142
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 17:39

Перевёл только что на свою зарплатку остаток для ровного счёта чтобы снять всё в банкомате под 0. Когда можно идти в банкомат снимать чтобы овера не было или его здесь нет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:58

Vorlon
На следующий банковский день - овера точно не будет.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:46

В Мелитополе ночью у клиентов ОТП банка исчезли деньги с кредитных карт:

https://ria-m.tv/news/207109/v_melitopo ... _kart.html

Параноикам с кнопочным финансовым телефоном на заметку - не спасло это, не спасло...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:31

  Vorlon написав:В Мелитополе ночью у клиентов ОТП банка исчезли деньги с кредитных карт:

https://ria-m.tv/news/207109/v_melitopo ... _kart.html

Параноикам с кнопочным финансовым телефоном на заметку - не спасло это, не спасло...

Ну телепон ту ни причем. Небойсь старая полосатая карта у чувака была, и де-то слили ПИН :(
Или на видео в АТМ вааще племяш чувака нарисуется 8)
А у ОТП есть фича снятия в АТМ без карты?
Вообщим Полиция разберется :mrgreen:

ПС. Кстати в статье просматривается загон на новую 2х-факторную авторизацию в ИБ. Мож отсюда ноги ростут? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 649650651652
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