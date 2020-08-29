ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 сер, 2020 17:39
Перевёл только что на свою зарплатку остаток для ровного счёта чтобы снять всё в банкомате под 0. Когда можно идти в банкомат снимать чтобы овера не было или его здесь нет?
Vorlon
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:58
Vorlon На следующий банковский день - овера точно не будет.
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ukrprom2014
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:46
В Мелитополе ночью у клиентов ОТП банка исчезли деньги с кредитных карт:
https://ria-m.tv/news/207109/v_melitopo ... _kart.html
Параноикам с кнопочным финансовым телефоном на заметку - не спасло это, не спасло...
Vorlon
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Додано: Суб 29 сер, 2020 10:31
Ну телепон ту ни причем. Небойсь старая полосатая карта у чувака была, и де-то слили ПИН
Или на видео в АТМ вааще племяш чувака нарисуется
А у ОТП есть фича снятия в АТМ без карты?
Вообщим Полиция разберется
ПС. Кстати в статье просматривается загон на новую 2х-факторную авторизацию в ИБ. Мож отсюда ноги ростут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:09
clientage
Полосатая - вполне возможно. Но меня смутил другой момент: лимиты на снятие наличности? Они что у тех клиентов были установлены на десятки тысяч?
Посмотрел на своей зарплатной полосатой карте - по умолчанию там цифра 10 тысяч. Откуда больше? Или у кредиток ОТП по умолчанию больше?
Vorlon
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:54
Vorlon написав: clientage
Полосатая - вполне возможно. Но меня смутил другой момент: лимиты на снятие наличности? Они что у тех клиентов были установлены на десятки тысяч?
Посмотрел на своей зарплатной полосатой карте - по умолчанию там цифра 10 тысяч. Откуда больше? Или у кредиток ОТП по умолчанию больше?
Я думаю, шо эт загон против новой авторизации у цыгана.
Мне она тож не нравится, и CS не смог сделать её по-людски
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:54
мол неверная сумма снятия 10 тыс грн, попробуйте меньше.
оно же НЕ присылает смс, если банкомат не может выдать определёную сумму.
просто выплёвывает карт и чек
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:59
Багк
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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