Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
З.Ы.
исключение как понимаю владельцы премиум карт 50К (в месяц)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 00:00
Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
З.Ы.
исключение как понимаю владельцы премиум карт 50К (в месяц)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:03
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:35
Re: ОТП БАНК
"Заносив" - як на мене, це в паперових знаках, а не в бітових.
Підпис без реферальних посилань
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