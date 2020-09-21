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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:00

Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999

З.Ы.
исключение как понимаю владельцы премиум карт 50К (в месяц)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:03

  uaprofi написав:Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999


все так, "банк 0,8% на все" просто так нал не отдает, ну это и при снятии должны сказать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:35

Re: ОТП БАНК

"Заносив" - як на мене, це в паперових знаках, а не в бітових.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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  #<1 ... 650651652653
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