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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 650651652653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 00:00

Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999

З.Ы.
исключение как понимаю владельцы премиум карт 50К (в месяц)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:03

  uaprofi написав:Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999


все так, "банк 0,8% на все" просто так нал не отдает, ну это и при снятии должны сказать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:35

Re: ОТП БАНК

"Заносив" - як на мене, це в паперових знаках, а не в бітових.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:09

Re: ОТП БАНК

звонила девочка, сказала что до 26 октября по кредитке подключена программа нулевой рассрочки (как у Альфы сейчас акция): можно покупки 1-6 тыс грн перевести в нее
кому-то еще такое было? или это мне за слабую активность по картам?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:56

  cohan написав:звонила девочка, сказала что до 26 октября по кредитке подключена программа нулевой рассрочки (как у Альфы сейчас акция): можно покупки 1-6 тыс грн перевести в нее

в среду присылали смс о рассрочке - там было 1128 грн на 6 платежей по 237. Тоесть с комиссией.
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 15:54

makor06

льбготная у них вроде бывает только новым клиентам в первые 6 месяцев выдачи карты
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:38

  uaprofi написав:makor06

льбготная у них вроде бывает только новым клиентам в первые 6 месяцев выдачи карты


да, это само собой, но тут акцент что до 26 октября, видимо, какой-то тест на месяц,
но я еще Альфу не потратил ) там она, правда, говорила даже что-то про снятие (типа снял и перевел в рассрочку), но, думаю, это издержки передачи информации
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:54

ОТП Банк обновляет системы банка для более быстрой и качественной работы сервиса, поэтому с 20:00 09.10.2020 года до 09:00 12.10.2020 года будут ограничены:
вход в OTP Smart;
услуга сash-in;
погашение кредитов и карт в терминалах самообслуживания,
а также информация о состоянии кредитной задолженности.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:21

  clientage написав:ОТП Банк обновляет системы банка

Ще один у тренді. Прямо флешмоб.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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