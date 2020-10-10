Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
З.Ы.
исключение как понимаю владельцы премиум карт 50К (в месяц)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 00:00
Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
только %%% - можно вроде забрать в кассе.
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
З.Ы.
исключение как понимаю владельцы премиум карт 50К (в месяц)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:03
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:35
Re: ОТП БАНК
"Заносив" - як на мене, це в паперових знаках, а не в бітових.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:09
Re: ОТП БАНК
звонила девочка, сказала что до 26 октября по кредитке подключена программа нулевой рассрочки (как у Альфы сейчас акция): можно покупки 1-6 тыс грн перевести в нее
кому-то еще такое было? или это мне за слабую активность по картам?
Додано: П'ят 25 вер, 2020 17:56
Додано: Нед 27 вер, 2020 15:54
makor06
льбготная у них вроде бывает только новым клиентам в первые 6 месяцев выдачи карты
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 вер, 2020 21:38
да, это само собой, но тут акцент что до 26 октября, видимо, какой-то тест на месяц,
но я еще Альфу не потратил ) там она, правда, говорила даже что-то про снятие (типа снял и перевел в рассрочку), но, думаю, это издержки передачи информации
Додано: Суб 10 жов, 2020 10:54
ОТП Банк обновляет системы банка для более быстрой и качественной работы сервиса, поэтому с 20:00 09.10.2020 года до 09:00 12.10.2020 года будут ограничены:
вход в OTP Smart;
услуга сash-in;
погашение кредитов и карт в терминалах самообслуживания,
а также информация о состоянии кредитной задолженности.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:21
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:57
мож банки войну какую затеяли с НБУ?
... делайте хоть что-нибудь!
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