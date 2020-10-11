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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:20

  clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:ОТП Банк обновляет системы банка

Ще один у тренді. Прямо флешмоб.

мож банки войну какую затеяли с НБУ?

Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:07

Re: ОТП БАНК

  klug написав:Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.


абсолютно не схоже
тут причина в іншому
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 01:06

РКО

Обновились тарифы РКО
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privateclients/documents/accounts/tariff/rko12-10-2020.pdf

Теперь Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок суми вкладів (строкових депозитів),виплачених на поточний рахунок, а так же Видача готівкою з поточного рахунку фізичної особи коштів, що надійшли від продажу ОВДП, ОЗДП придбаних через АТ «ОТП БАНК»
rudnitep
 
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