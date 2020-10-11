Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:20
Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:07
Re: ОТП БАНК
абсолютно не схоже
тут причина в іншому
+50грн !
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Додано: Пон 12 жов, 2020 01:06
РКО
Обновились тарифы РКО
Теперь Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок суми вкладів (строкових депозитів),виплачених на поточний рахунок, а так же Видача готівкою з поточного рахунку фізичної особи коштів, що надійшли від продажу ОВДП, ОЗДП придбаних через АТ «ОТП БАНК»
Додано: Пон 12 жов, 2020 01:19
Это значит, если деньги вносились безналично, но потом прошли через депозит, то теперь их выдадут без комиссии?
А если депозит закончился до вступления в действие этих новых тарифов, а деньги с текущего счета снимаются после вступления в действие новых тарифов?
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