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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:20

  clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:ОТП Банк обновляет системы банка

Ще один у тренді. Прямо флешмоб.

мож банки войну какую затеяли с НБУ?

Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:07

Re: ОТП БАНК

  klug написав:Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.


абсолютно не схоже
тут причина в іншому
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 01:06

РКО

Обновились тарифы РКО
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privateclients/documents/accounts/tariff/rko12-10-2020.pdf

Теперь Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок суми вкладів (строкових депозитів),виплачених на поточний рахунок, а так же Видача готівкою з поточного рахунку фізичної особи коштів, що надійшли від продажу ОВДП, ОЗДП придбаних через АТ «ОТП БАНК»
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 01:19

  rudnitep написав:Обновились тарифы РКО
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privateclients/documents/accounts/tariff/rko12-10-2020.pdf

Теперь Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок суми вкладів (строкових депозитів),виплачених на поточний рахунок, а так же Видача готівкою з поточного рахунку фізичної особи коштів, що надійшли від продажу ОВДП, ОЗДП придбаних через АТ «ОТП БАНК»


Это значит, если деньги вносились безналично, но потом прошли через депозит, то теперь их выдадут без комиссии?

А если депозит закончился до вступления в действие этих новых тарифов, а деньги с текущего счета снимаются после вступления в действие новых тарифов?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:45

Re: ОТП БАНК

Щось смузісьорби зламалиж. Не можу в кабінет рівордс увійти:
"Введені облікові дані не відповідають даним у системі; повторіть спробу."
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:52

Кочевник
Аналогічно. Написав в службу підтримки.
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