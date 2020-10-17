RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 651652653654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:20

  clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:ОТП Банк обновляет системы банка

Ще один у тренді. Прямо флешмоб.

мож банки войну какую затеяли с НБУ?

Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 18.08.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:07

Re: ОТП БАНК

  klug написав:Більше схоже на якийсь критичний баг у популярному софті.


абсолютно не схоже
тут причина в іншому
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9827
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 01:06

РКО

Обновились тарифы РКО
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privateclients/documents/accounts/tariff/rko12-10-2020.pdf

Теперь Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок суми вкладів (строкових депозитів),виплачених на поточний рахунок, а так же Видача готівкою з поточного рахунку фізичної особи коштів, що надійшли від продажу ОВДП, ОЗДП придбаних через АТ «ОТП БАНК»
rudnitep
 
Повідомлень: 172
З нами з: 16.11.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 01:19

  rudnitep написав:Обновились тарифы РКО
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privateclients/documents/accounts/tariff/rko12-10-2020.pdf

Теперь Комісія не сплачується у разі здійснення видачі коштів з поточного або ощадного рахунку, що видаються у валюті, в якій були внесені (зараховані) на даний рахунок суми вкладів (строкових депозитів),виплачених на поточний рахунок, а так же Видача готівкою з поточного рахунку фізичної особи коштів, що надійшли від продажу ОВДП, ОЗДП придбаних через АТ «ОТП БАНК»


Это значит, если деньги вносились безналично, но потом прошли через депозит, то теперь их выдадут без комиссии?

А если депозит закончился до вступления в действие этих новых тарифов, а деньги с текущего счета снимаются после вступления в действие новых тарифов?
amatorodessa
 
Повідомлень: 36
З нами з: 03.04.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:45

Re: ОТП БАНК

Щось смузісьорби зламалиж. Не можу в кабінет рівордс увійти:
"Введені облікові дані не відповідають даним у системі; повторіть спробу."
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 16.02.17
Подякував: 291 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:52

Кочевник
Дякуємо за Ваше звернення.
Частково технічні роботи іще тривають, через що деякі функції системи тимчасово недоступні, в тому числі і бонусна програма MC Rewards.
V2
4
 
Повідомлень: 6831
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 16:37

седня Цыган с 12:00 никак не может зачесть приход на ДГ :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32635
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2599 раз.
Подякували: 3822 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:35

Re: ОТП БАНК

Їх Альфа-Діджитал покусали. Зламали вхід в ОТПСмарт, не надходять смс.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1651
З нами з: 16.02.17
Подякував: 291 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 07:39

  Кочевник написав:Щось смузісьорби зламалиж. Не можу в кабінет рівордс увійти:
"Введені облікові дані не відповідають даним у системі; повторіть спробу."


Те саме...
Dimaa
 
Повідомлень: 49
З нами з: 09.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 11:21

Re: ОТП БАНК

  uaprofi написав:Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
Деньги заносил на текущий через кассу, который открывался к депозиту.

  uaprofi написав:а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
Если других комиссий при отправки СЭП для текущего счёта нет, то это меня вполне устраивает. Больше на проезд в отделение потрачу, а так сумма маленькая -- было интересно просто познакомиться с банком.

Пока решил текущий счёт оставить открытым или смысла сотрудничать с этим банком нет?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 08.03.18
Подякував: 245 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 651652653654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical, Ratatui, STIGA, vitaliy1111, Фантом, Искатель і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1871, 1872, 1873
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18726 2630961
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 11:50
ingtrans
Альфа-Банк 1 ... 9026, 9027, 9028
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90277 10637314
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 11:33
Hella
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4367, 4368, 4369
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43685 5292903
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 жов, 2020 11:09
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18726)
18.10.2020 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.