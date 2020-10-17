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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:41

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
Деньги заносил на текущий через кассу, который открывался к депозиту.

  uaprofi написав:а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
Если других комиссий при отправки СЭП для текущего счёта нет, то это меня вполне устраивает. Больше на проезд в отделение потрачу, а так сумма маленькая -- было интересно просто познакомиться с банком.

Пока решил текущий счёт оставить открытым или смысла сотрудничать с этим банком нет?


очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток,
но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is

в остальном использую как хранилку долларов
cohan
 
Повідомлень: 351
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 652653654655
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Нед 18 жов, 2020 11:33
Hella

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ОТП БАНК (6541)
18.10.2020 14:41
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