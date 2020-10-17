MASolomko написав:Деньги заносил на текущий через кассу, который открывался к депозиту.Если других комиссий при отправки СЭП для текущего счёта нет, то это меня вполне устраивает. Больше на проезд в отделение потрачу, а так сумма маленькая -- было интересно просто познакомиться с банком.
Пока решил текущий счёт оставить открытым или смысла сотрудничать с этим банком нет?
очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток,
но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is
в остальном использую как хранилку долларов