uaprofi написав:Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
Деньги заносил на текущий через кассу, который открывался к депозиту.
uaprofi написав:а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
Если других комиссий при отправки СЭП для текущего счёта нет, то это меня вполне устраивает. Больше на проезд в отделение потрачу, а так сумма маленькая -- было интересно просто познакомиться с банком.
Пока решил текущий счёт оставить открытым или смысла сотрудничать с этим банком нет?
очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток, но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is