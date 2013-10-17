RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 652653654655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:41

  MASolomko написав:
  uaprofi написав:Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
Деньги заносил на текущий через кассу, который открывался к депозиту.

  uaprofi написав:а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
Если других комиссий при отправки СЭП для текущего счёта нет, то это меня вполне устраивает. Больше на проезд в отделение потрачу, а так сумма маленькая -- было интересно просто познакомиться с банком.

Пока решил текущий счёт оставить открытым или смысла сотрудничать с этим банком нет?


очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток,
но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is

в остальном использую как хранилку долларов
cohan
 
Повідомлень: 355
З нами з: 27.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 10:42

  cohan написав:очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток,
но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is

в остальном использую как хранилку долларов

На кредитку можна покласти свої через кеш-ін банкомат, а потім потягнути/штовхнути на шару?

Хочу прискорити внесення готівки, бо в їхньому відділенні є і банкомат, який їсть пачками і термінал Сіті24, а там тільки по купюрі :(

Сьогодні треба внести 14к по 100.
"...какая боль, какая боль... "
KVV
 
Повідомлень: 556
З нами з: 29.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:30

Re: ОТП БАНК

Подскажите, какие счета/карты нужно иметь для онлайн обмена валют? чтоб был вход-выход бесплатным либо с минимальным комиссом.
AAS
 
Повідомлень: 139
З нами з: 31.01.11
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 652653654655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, xenium, Кочевник і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9030, 9031, 9032
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90314 10641588
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 18:02
rollo
Юнекс Банк 1 ... 230, 231, 232
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2319 66369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 17:57
ingtrans
ОКСІ БАНК 1 ... 81, 82, 83
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
820 115133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 13:57
an0nym

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.