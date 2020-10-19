ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:41
MASolomko написав: uaprofi написав:
Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
Деньги заносил на текущий через кассу, который открывался к депозиту.
uaprofi написав:
а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
Если других комиссий при отправки СЭП для текущего счёта нет, то это меня вполне устраивает. Больше на проезд в отделение потрачу, а так сумма маленькая -- было интересно просто познакомиться с банком.
Пока решил текущий счёт оставить открытым или смысла сотрудничать с этим банком нет?
очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток,
но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is
в остальном использую как хранилку долларов
cohan
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Додано: Пон 19 жов, 2020 10:42
cohan написав:
очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток,
но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is
в остальном использую как хранилку долларов
На кредитку можна покласти свої через кеш-ін банкомат, а потім потягнути/штовхнути на шару?
Хочу прискорити внесення готівки, бо в їхньому відділенні є і банкомат, який їсть пачками і термінал Сіті24, а там тільки по купюрі
Сьогодні треба внести 14к по 100.
"...какая боль, какая боль... "
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Додано: Пон 19 жов, 2020 17:30
Подскажите, какие счета/карты нужно иметь для онлайн обмена валют? чтоб был вход-выход бесплатным либо с минимальным комиссом.
AAS
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Додано: Пон 19 жов, 2020 19:28
Мало бути з 19.10., але щось пішло не так!
У зв’язку з технічними роботами доступ до персональної сторінки Бонусної програми Mastercard® Rewards тимчасово не доступний. Орієнтовно доступ до персональної сторінки буде відновлено з 26.10.2020.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:18
Мне вааще залочили вход в ИБ
Из 3х попыток пришла ток одна СМСка, и похоже не та
Вот думаю завтра разнести это цыганское отд-е
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 19 жов, 2020 20:46
V2 У меня с хрома не входит, а с лисы - ок
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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