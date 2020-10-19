uaprofi написав:Касса - не прокатит если депозит заносился безналом.
Деньги заносил на текущий через кассу, который открывался к депозиту.
uaprofi написав:а депо выводить СЭПом по 2 грн. за каждые 9999
Если других комиссий при отправки СЭП для текущего счёта нет, то это меня вполне устраивает. Больше на проезд в отделение потрачу, а так сумма маленькая -- было интересно просто познакомиться с банком.
Пока решил текущий счёт оставить открытым или смысла сотрудничать с этим банком нет?
очевидной выгоды нет, карты все платные кроме некоторых кредиток, но вот с ними все неплохо - кредитки есть не просят - раз в 4 месяца достаточно передернуть, в остальном as is
AAS написав:Подскажите, какие счета/карты нужно иметь для онлайн обмена валют? чтоб был вход-выход бесплатным либо с минимальным комиссом.
увы, получится не для всего схема не проверена - но вроде бы после депо отдают бесплатно, депо минимум на 3 месяца, и, скорее всего, "сберегательные сейфы" (лень вспоминать как этот депозит тут называется) в таком не участвует, а значит для гривни все плюсы курса нивелируются - хз какой он через 3 месяца будет
в остальном в банке принцип: снять бесплатно налом можно ту сумму, какую налом же и внесли когда-то
исходя из вышесказанного валютообмен тут годится только при оплате по картам (и то, кажется 1% таки берут за конверт) , или налом в кассе