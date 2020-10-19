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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 653654655656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 09:16

Re: ОТП БАНК

Відсоток за конвертацію ОТП не бере при сплаті картками. Не вводьте в оману.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1654
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  #<1 ... 653654655656
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pavyak

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ОТП БАНК (6551)
20.10.2020 09:16
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