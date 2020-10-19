|
|
|
ОТП БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 09:16
Відсоток за конвертацію ОТП не бере при сплаті картками. Не вводьте в оману.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1654
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90320
|10643363
|
|
|2329
|66994
|
|
|43712
|5296677
|
|