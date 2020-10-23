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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 09:16
Re: ОТП БАНК
Відсоток за конвертацію ОТП не бере при сплаті картками. Не вводьте в оману.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
льготный период
пишет, что такая-то сумма в льготном до 26.10 это включительно или сегодня нужно обязательно закрыть какой способ оперативно проводит по счету ?
Додано: Суб 24 жов, 2020 13:34
проводка по счету будет понедельнитком при любом раскладе
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