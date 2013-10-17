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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 жов, 2020 09:16
Відсоток за конвертацію ОТП не бере при сплаті картками. Не вводьте в оману.
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Кочевник
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:47
пишет, что такая-то сумма в льготном до 26.10 это включительно или сегодня нужно обязательно закрыть какой способ оперативно проводит по счету ?
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SILVER_UA
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Додано: Суб 24 жов, 2020 13:34
SILVER_UA написав:
пишет, что такая-то сумма в льготном до 26.10 это включительно или сегодня нужно обязательно закрыть какой способ оперативно проводит по счету ?
проводка по счету будет понедельнитком при любом раскладе
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:15
Кочевник написав:
Відсоток за конвертацію ОТП не бере при сплаті картками. Не вводьте в оману.
таки да, поднял тарифы, не берет
но все равно не пользуюсь, привык к кешбеку
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cohan
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Додано: Суб 24 жов, 2020 21:26
cohan написав: Кочевник написав:
Відсоток за конвертацію ОТП не бере при сплаті картками. Не вводьте в оману.
таки да, поднял тарифы, не берет
но все равно не пользуюсь, привык к кешбеку
За кордоном циган відсутністю конвертації і нормальним курсом виграє у кешбечних гігантів. Хіба ви фанат книг, розваг або тварин.
А якщо у вас картка в доларах, то взагалі чудова економія вимальовується.
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Кочевник
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