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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:59

  SILVER_UA написав:
  Кочевник написав:А якщо у вас картка в доларах, то взагалі чудова економія вимальовується.

при тратах где ?


наверно везде кроме Европы )) в которой не-евровые валюты через Евро конвертят )

я на ОТП обижен 300 гривнами за страховку чтобы их tickets.ua карта стала бесплатной - как раз вот раскатал губу на какой-никакой кешбек, а они (tickets.ua) возьми и убери мало-мальски ликвидный вывод в кинотеатры (еще до Ковида), так и не отбилась, уже года полтора прошло

если не считать недавнего подарка от пана Vorlon про sweet.tv и премиум визу - оно особо тоже не нужно, но будет хотя бы моральное удовлетворение

но курсы конвертации - да, хороши, этого не отнять, близкий КредиАгриколь и прочие по-жлобски берут 1% за конверт
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:17

  SILVER_UA написав:
  Кочевник написав:А якщо у вас картка в доларах, то взагалі чудова економія вимальовується.

при тратах где ?

Всюди, де негривневі цінники. Конвертація відбувається за курсом мастеркарда на дату операції.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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