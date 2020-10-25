наверно везде кроме Европы )) в которой не-евровые валюты через Евро конвертят )
я на ОТП обижен 300 гривнами за страховку чтобы их tickets.ua карта стала бесплатной - как раз вот раскатал губу на какой-никакой кешбек, а они (tickets.ua) возьми и убери мало-мальски ликвидный вывод в кинотеатры (еще до Ковида), так и не отбилась, уже года полтора прошло
если не считать недавнего подарка от пана Vorlon про sweet.tv и премиум визу - оно особо тоже не нужно, но будет хотя бы моральное удовлетворение
но курсы конвертации - да, хороши, этого не отнять, близкий КредиАгриколь и прочие по-жлобски берут 1% за конверт