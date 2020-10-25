RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 654655656657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:59

  SILVER_UA написав:
  Кочевник написав:А якщо у вас картка в доларах, то взагалі чудова економія вимальовується.

при тратах где ?


наверно везде кроме Европы )) в которой не-евровые валюты через Евро конвертят )

я на ОТП обижен 300 гривнами за страховку чтобы их tickets.ua карта стала бесплатной - как раз вот раскатал губу на какой-никакой кешбек, а они (tickets.ua) возьми и убери мало-мальски ликвидный вывод в кинотеатры (еще до Ковида), так и не отбилась, уже года полтора прошло

если не считать недавнего подарка от пана Vorlon про sweet.tv и премиум визу - оно особо тоже не нужно, но будет хотя бы моральное удовлетворение

но курсы конвертации - да, хороши, этого не отнять, близкий КредиАгриколь и прочие по-жлобски берут 1% за конверт
cohan
 
Повідомлень: 362
З нами з: 27.09.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:17

  SILVER_UA написав:
  Кочевник написав:А якщо у вас картка в доларах, то взагалі чудова економія вимальовується.

при тратах где ?

Всюди, де негривневі цінники. Конвертація відбувається за курсом мастеркарда на дату операції.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 16.02.17
Подякував: 293 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 08:21

  Кочевник написав:Не забуваємо, що цей кешбек в Європі не нсраховується.


Там, наче, тільки безконтактна оплата повинна бути, щоб отримати кешбек.
V2
4
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:58

  V2 написав:
  Кочевник написав:Не забуваємо, що цей кешбек в Європі не нсраховується.


Там, наче, тільки безконтактна оплата повинна бути, щоб отримати кешбек.

На території країн Європейської Економічної Зони* бали нараховуються лише за онлайн розрахунки картками Mastercard® від 1 грн.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/rewards/banks/otpbank.html
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 16.02.17
Подякував: 293 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 11:59

Кочевник
Мав на увазі не ЄС.
V2
4
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:21

Re: ОТП БАНК

Не в ЄС можна будь-яким чином розраховуватися.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 16.02.17
Подякував: 293 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:23

Кочевник
10 ГРН = 5 БАЛІВ
За розрахунки в ресторанах та зоомагазинах з використанням Google Pay або Apple Pay

10 ГРН = 2 БАЛ
За будь-які операції та розрахунки на автозаправних станціях з використанням Google Pay або Apple Pay
V2
4
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 03.07.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:25

Re: ОТП БАНК

Так це підвищений кешбек. Така фігня відбувається і в Україні.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 16.02.17
Подякував: 293 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 13:00

  Кочевник написав:На території країн Європейської Економічної Зони* бали нараховуються лише за онлайн розрахунки картками Mastercard® від 1 грн.

Это потому что в ЕС ставки эквайринга занижены по самое "не могу"?
Vorlon
 
Повідомлень: 9267
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 654655656657
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Amid, ingtrans, izibank, proftpd66, SILVER_UA і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9042, 9043, 9044
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90437 10660737
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 13:09
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4381, 4382, 4383
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
43821 5310726
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 жов, 2020 12:28
jay2004
А-Банк 1 ... 1736, 1737, 1738
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17376 2430042
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 22:19
pavyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (429)
26.10.2020 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.