ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:59
SILVER_UA написав: Кочевник написав:
А якщо у вас картка в доларах, то взагалі чудова економія вимальовується.
при тратах где ?
наверно везде кроме Европы )) в которой не-евровые валюты через Евро конвертят )
я на ОТП обижен 300 гривнами за страховку чтобы их tickets.ua карта стала бесплатной - как раз вот раскатал губу на какой-никакой кешбек, а они (tickets.ua) возьми и убери мало-мальски ликвидный вывод в кинотеатры (еще до Ковида), так и не отбилась, уже года полтора прошло
если не считать недавнего подарка от пана Vorlon про sweet.tv и премиум визу - оно особо тоже не нужно, но будет хотя бы моральное удовлетворение
но курсы конвертации - да, хороши, этого не отнять, близкий КредиАгриколь и прочие по-жлобски берут 1% за конверт
cohan
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:17
SILVER_UA написав: Кочевник написав:
А якщо у вас картка в доларах, то взагалі чудова економія вимальовується.
при тратах где ?
Всюди, де негривневі цінники. Конвертація відбувається за курсом мастеркарда на дату операції.
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Кочевник
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Додано: Пон 26 жов, 2020 08:21
Кочевник написав:
Не забуваємо, що цей кешбек в Європі не нсраховується.
Там, наче, тільки безконтактна оплата повинна бути, щоб отримати кешбек.
V2
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:58
V2 написав: Кочевник написав:
Не забуваємо, що цей кешбек в Європі не нсраховується.
Там, наче, тільки безконтактна оплата повинна бути, щоб отримати кешбек.
На території країн Європейської Економічної Зони* бали нараховуються лише за онлайн розрахунки картками Mastercard® від 1 грн.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/personal/rewards/banks/otpbank.html
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Кочевник
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Додано: Пон 26 жов, 2020 11:59
Кочевник Мав на увазі не ЄС.
V2
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:21
Не в ЄС можна будь-яким чином розраховуватися.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:23
Кочевник 10 ГРН = 5 БАЛІВ За розрахунки в ресторанах та зоомагазинах з використанням Google Pay або Apple Pay 10 ГРН = 2 БАЛ За будь-які операції та розрахунки на а втозаправних станціях з використанням Google Pay або Apple Pay
V2
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Додано: Пон 26 жов, 2020 12:25
Так це підвищений кешбек. Така фігня відбувається і в Україні.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 13:00
Кочевник написав:
На території країн Європейської Економічної Зони* бали нараховуються лише за онлайн розрахунки картками Mastercard® від 1 грн.
Это потому что в ЕС ставки эквайринга занижены по самое "не могу"?
Vorlon
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Додано: Пон 26 жов, 2020 14:09
Vorlon написав: Кочевник написав:
На території країн Європейської Економічної Зони* бали нараховуються лише за онлайн розрахунки картками Mastercard® від 1 грн.
Это потому что в ЕС ставки эквайринга занижены по самое "не могу"?
и у нас пора.
не больше 0,1 ... 0,2% должно быть
всё, что свыше - посути уходит на прокорм банкстеров
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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