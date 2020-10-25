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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 655656657658

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 14:49

  uaprofi написав:и у нас пора

Ну я против. И даже в Европе больше ваших цифр. А если такое введут и в Украине, то будете платить за все карты хорошую абонплату. И Моно не будет бесплатной, и кэшбеков не будет.

Но самое интересное не это, а то, что ни один товар не подешевеет - только доход юрлиц станет больше.

И нафига мне болеть за доход юрлиц в ущерб всем нам? :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:01

Кто пользуется OTP smart для обмена валют?

полет нормальный? там можно торговать золотом? Золотая карта чтоли? или она как виртуальная?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 15:52

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:и у нас пора

Ну я против. И даже в Европе больше ваших цифр. А если такое введут и в Украине, то будете платить за все карты хорошую абонплату. И Моно не будет бесплатной, и кэшбеков не будет.

Но самое интересное не это, а то, что ни один товар не подешевеет - только доход юрлиц станет больше.

И нафига мне болеть за доход юрлиц в ущерб всем нам? :twisted:


я пользуюсь картой только потому - чтобы не переплачивать за товар в магазинам при ежедневных покупках.
отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:15

uaprofi
В худшем случае я просто сокращу количество используемых карт. Платить наличкой - это неудобство и вчерашний день. В чём преимущества налички при примерно одинаковом уровне цен? Наличка умрёт, рано или поздно. Как в других странах типа Швеции...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:40

  uaprofi написав:отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.

как нал влияет на цены? (при наличии РРО)
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