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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:49
uaprofi написав:
и у нас пора
Ну я против. И даже в Европе больше ваших цифр. А если такое введут и в Украине, то будете платить за все карты хорошую абонплату. И Моно не будет бесплатной, и кэшбеков не будет.
Но самое интересное не это, а то, что ни один товар не подешевеет - только доход юрлиц станет больше.
И нафига мне болеть за доход юрлиц в ущерб всем нам?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:01
Кто пользуется OTP smart для обмена валют?
полет нормальный? там можно торговать золотом? Золотая карта чтоли? или она как виртуальная?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:52
Vorlon написав: uaprofi написав:
и у нас пора
Ну я против. И даже в Европе больше ваших цифр. А если такое введут и в Украине, то будете платить за все карты хорошую абонплату. И Моно не будет бесплатной, и кэшбеков не будет.
Но самое интересное не это, а то, что ни один товар не подешевеет - только доход юрлиц станет больше.
И нафига мне болеть за доход юрлиц в ущерб всем нам?
я пользуюсь картой только потому - чтобы не переплачивать за товар в магазинам при ежедневных покупках.
отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:15
uaprofi
В худшем случае я просто сокращу количество используемых карт. Платить наличкой - это неудобство и вчерашний день. В чём преимущества налички при примерно одинаковом уровне цен? Наличка умрёт, рано или поздно. Как в других странах типа Швеции...
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Vorlon
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:40
uaprofi написав:
отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.
как нал влияет на цены? (при наличии РРО)
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