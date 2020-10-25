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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 14:49
uaprofi написав:
и у нас пора
Ну я против. И даже в Европе больше ваших цифр. А если такое введут и в Украине, то будете платить за все карты хорошую абонплату. И Моно не будет бесплатной, и кэшбеков не будет.
Но самое интересное не это, а то, что ни один товар не подешевеет - только доход юрлиц станет больше.
И нафига мне болеть за доход юрлиц в ущерб всем нам?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:01
Кто пользуется OTP smart для обмена валют?
полет нормальный? там можно торговать золотом? Золотая карта чтоли? или она как виртуальная?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 15:52
Vorlon написав: uaprofi написав:
и у нас пора
Ну я против. И даже в Европе больше ваших цифр. А если такое введут и в Украине, то будете платить за все карты хорошую абонплату. И Моно не будет бесплатной, и кэшбеков не будет.
Но самое интересное не это, а то, что ни один товар не подешевеет - только доход юрлиц станет больше.
И нафига мне болеть за доход юрлиц в ущерб всем нам?
я пользуюсь картой только потому - чтобы не переплачивать за товар в магазинам при ежедневных покупках.
отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:15
uaprofi
В худшем случае я просто сокращу количество используемых карт. Платить наличкой - это неудобство и вчерашний день. В чём преимущества налички при примерно одинаковом уровне цен? Наличка умрёт, рано или поздно. Как в других странах типа Швеции...
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:40
uaprofi написав:
отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.
как нал влияет на цены? (при наличии РРО)
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Ромасик
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:22
Ромасик написав: uaprofi написав:
отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.
как нал влияет на цены? (при наличии РРО)
ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют,
а в другом - при оплате ГуглПеем, т.е. терминалом, всегда спрашивает "вам чек нужен?"... тоже интересно зачем )
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cohan
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:24
cohan написав:
а в другом - при оплате ГуглПеем, т.е. терминалом, всегда спрашивает "вам чек нужен?"... тоже интересно зачем )
Потому что наверное примат уже давненько аналогичный вопрос задаёт на экране терминала - типа экономия бумаги
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Vorlon
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:44
Ромасик написав: uaprofi написав:
отмени сейчас обзятельные терминалы в магазинах или разреши устанавливать цены от способа оплаты ... многие быстро бы перешли на нал ... даже в условиях крановипуса.
как нал влияет на цены? (при наличии РРО)
торговцы сейчас отстёгивают банкам когда платёж идёт по картам 2...3%
плюс абонплата за терминал.
а многие банки идут ещё дальше - требуют обязательный оборот по терминалу.
причём для многих точек терминал ставить обязательно.
т.е. на данный момент получается, что на точках где есть терминалы цены увеличены на эти 2..3 процента.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Пон 26 жов, 2020 18:51
uaprofi написав:
торговцы сейчас отстёгивают банкам когда платёж идёт по картам 2...3%
Нету нигде 3% - это ложь. 2% - стандарт, а для крупных сетей и того меньше. 3% - это только для онлайн-платежей может быть.
uaprofi написав:
т.е. на данный момент получается, что на точках где есть терминалы цены увеличены на эти 2..3 процента.
Ещё раз - никто их не будет снижать в случае уменьшения комиссии по эквайрингу в 99% случаев.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:15
uaprofi
, вы забыли учесть комиссию за инкассаторские услуги
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт)
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Ромасик
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