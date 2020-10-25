Додано: Пон 26 жов, 2020 14:49

uaprofi написав: и у нас пора и у нас пора

Ну я против. И даже в Европе больше ваших цифр. А если такое введут и в Украине, то будете платить за все карты хорошую абонплату. И Моно не будет бесплатной, и кэшбеков не будет.Но самое интересное не это, а то, что ни один товар не подешевеет - только доход юрлиц станет больше.И нафига мне болеть за доход юрлиц в ущерб всем нам?