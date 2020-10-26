как хорошо, что я пользуюсь АТБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17
как хорошо, что я пользуюсь АТБ
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09
во некоторых мелких магазинах как он-лайновых так и оф-лайновых при оплате картой +3% ...
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:25
Фин мон от какой суммы, если в кассе пополнять или сеп от своего имени??
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