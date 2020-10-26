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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 656657658659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17

  cohan написав:ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют,
а в другом - при оплате ГуглПеем, т.е. терминалом, всегда спрашивает "вам чек нужен?"... тоже интересно зачем )

как хорошо, что я пользуюсь АТБ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09

ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют


во некоторых мелких магазинах как он-лайновых так и оф-лайновых при оплате картой +3% ...
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:25

Фин мон от какой суммы, если в кассе пополнять или сеп от своего имени??
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