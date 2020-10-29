ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17
cohan написав:
ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют,
а в другом - при оплате ГуглПеем, т.е. терминалом, всегда спрашивает "вам чек нужен?"... тоже интересно зачем )
как хорошо, что я пользуюсь АТБ
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09
ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют
во некоторых мелких магазинах как он-лайновых так и оф-лайновых при оплате картой +3% ...
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Додано: Вів 27 жов, 2020 13:25
Фин мон от какой суммы, если в кассе пополнять или сеп от своего имени??
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Додано: Чет 29 жов, 2020 18:43
Цыган неспеша топает по следам Алки и Лумумбы
Купуйте на вихідних карткою MasterCard ОТП Банку та переводьте покупку на умови розстрочки на 6 платежів з щомісячною комісією 0 грн та ставкою 0,0001% річних!
https://www.otpbank.com.ua/action/free- ... -weekends/
ПС. Небойсь регулятор решил пришпорить коня. Нуна срочно отчитаться до конца года о расширении кредитования населения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 29 жов, 2020 20:11
clientage написав:
Цыган неспеша топает по следам Алки и Лумумбы
Купуйте на вихідних карткою MasterCard ОТП Банку та переводьте покупку на умови розстрочки на 6 платежів з щомісячною комісією 0 грн та ставкою 0,0001% річних!
https://www.otpbank.com.ua/action/free- ... -weekends/
ПС. Небойсь регулятор решил пришпорить коня. Нуна срочно отчитаться до конца года о расширении кредитования населения
осталось как ПУМБ по картам с фри снятием кеша в грейс период его )) надо зайти к ним видимо
cohan
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Чет 29 жов, 2020 19:12 klug