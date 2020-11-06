как хорошо, что я пользуюсь АТБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17
как хорошо, что я пользуюсь АТБ
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09
во некоторых мелких магазинах как он-лайновых так и оф-лайновых при оплате картой +3% ...
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:25
Фин мон от какой суммы, если в кассе пополнять или сеп от своего имени??
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:43
Вікенд у розстрочку
Цыган неспеша топает по следам Алки и Лумумбы
Купуйте на вихідних карткою MasterCard ОТП Банку та переводьте покупку на умови розстрочки на 6 платежів з щомісячною комісією 0 грн та ставкою 0,0001% річних!
ПС. Небойсь регулятор решил пришпорить коня. Нуна срочно отчитаться до конца года о расширении кредитования населения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 жов, 2020 20:11
осталось как ПУМБ по картам с фри снятием кеша в грейс период его )) надо зайти к ним видимо
Додано: Суб 07 лис, 2020 08:08
Re: ОТП БАНК
Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 07 лис, 2020 11:34
Тарифи на операції з платіжними картками «OTP Tickets Travel Card Лояльний»:
"13 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку."
Або ви за щось ще завинили, або мадяри захотіли більше грошей для рейтингу прибутковості банків.
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