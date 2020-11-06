cohan написав:ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют, а в другом - при оплате ГуглПеем, т.е. терминалом, всегда спрашивает "вам чек нужен?"... тоже интересно зачем )
Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?
Тарифи на операції з платіжними картками «OTP Tickets Travel Card Лояльний»: "13 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку." Або ви за щось ще завинили, або мадяри захотіли більше грошей для рейтингу прибутковості банків.
kreuz написав:Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?
Тарифи на операції з платіжними картками «OTP Tickets Travel Card Лояльний»: "13 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку." Або ви за щось ще завинили, або мадяри захотіли більше грошей для рейтингу прибутковості банків.
Схоже, що справді за неактивність, але з незнижувального залишку. р2р на малу суму з подальшою оплатою мобілки згодиться ж у якості активності?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?
Тарифи на операції з платіжними картками «OTP Tickets Travel Card Лояльний»: "13 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку." Або ви за щось ще завинили, або мадяри захотіли більше грошей для рейтингу прибутковості банків.
Схоже, що справді за неактивність, але з незнижувального залишку. р2р на малу суму з подальшою оплатою мобілки згодиться ж у якості активності?
Будь-яка сума робить активність. PS Відповідно тарифів, мало списатись в межах залишку коштів на рахунку.
То що, з незнижувального залишку списання неправомірне? Цидулу їм настрочити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):