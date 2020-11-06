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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:17

  cohan написав:ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют,
а в другом - при оплате ГуглПеем, т.е. терминалом, всегда спрашивает "вам чек нужен?"... тоже интересно зачем )

как хорошо, что я пользуюсь АТБ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:09

ну вот в одном магазине спортивного питания если платишь не налом, акционные скидки не действуют


во некоторых мелких магазинах как он-лайновых так и оф-лайновых при оплате картой +3% ...
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:25

Фин мон от какой суммы, если в кассе пополнять или сеп от своего имени??
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:43

Вікенд у розстрочку

Цыган неспеша топает по следам Алки и Лумумбы :)

Купуйте на вихідних карткою MasterCard ОТП Банку та переводьте покупку на умови розстрочки на 6 платежів з щомісячною комісією 0 грн та ставкою 0,0001% річних!
https://www.otpbank.com.ua/action/free- ... -weekends/

ПС. Небойсь регулятор решил пришпорить коня. Нуна срочно отчитаться до конца года о расширении кредитования населения :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:11

  clientage написав:Цыган неспеша топает по следам Алки и Лумумбы :)

Купуйте на вихідних карткою MasterCard ОТП Банку та переводьте покупку на умови розстрочки на 6 платежів з щомісячною комісією 0 грн та ставкою 0,0001% річних!
https://www.otpbank.com.ua/action/free- ... -weekends/

ПС. Небойсь регулятор решил пришпорить коня. Нуна срочно отчитаться до конца года о расширении кредитования населения :P


осталось как ПУМБ по картам с фри снятием кеша в грейс период его )) надо зайти к ним видимо
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 08:08

Re: ОТП БАНК

Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:34

  kreuz написав:Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?


Тарифи на операції з платіжними картками «OTP Tickets Travel Card Лояльний»:
"13 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку."
Або ви за щось ще завинили, або мадяри захотіли більше грошей для рейтингу прибутковості банків.
Son of Sun
 
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  Son of Sun написав:
  kreuz написав:Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?


Тарифи на операції з платіжними картками «OTP Tickets Travel Card Лояльний»:
"13 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку."
Або ви за щось ще завинили, або мадяри захотіли більше грошей для рейтингу прибутковості банків.

Схоже, що справді за неактивність, але з незнижувального залишку. р2р на малу суму з подальшою оплатою мобілки згодиться ж у якості активності?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:55

  kreuz написав:
  Son of Sun написав:
  kreuz написав:Колеги, а що за мінус 50 грн може бути за рахунком Тікетс? Який тут є період неактивності та чи можуть за неї загнати в мінус?


Тарифи на операції з платіжними картками «OTP Tickets Travel Card Лояльний»:
"13 Неактивним вважається картрахунок по якому протягом одного року і більше не було жодного зарахування та/або списання коштів (крім зарахування процентів та списання комісій по рахунку). У випадку, коли залишок коштів на рахунку менше встановленого тарифу, комісія списується у розмірі залишку коштів на рахунку."
Або ви за щось ще завинили, або мадяри захотіли більше грошей для рейтингу прибутковості банків.

Схоже, що справді за неактивність, але з незнижувального залишку. р2р на малу суму з подальшою оплатою мобілки згодиться ж у якості активності?

Будь-яка сума робить активність.
PS Відповідно тарифів, мало списатись в межах залишку коштів на рахунку.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:11

Re: ОТП БАНК

То що, з незнижувального залишку списання неправомірне? Цидулу їм настрочити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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