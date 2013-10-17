Якщо у вас дебетна карта, то я б написав. Якщо з кредитним лімітом, треба читати, можливо, вони можуть заганяти в мінус, хоча це якось не дуже правомірно.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 13:35
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:05
Вони списали з рахунку, бо там були кошти для незнижувального залишку. Ось в овер не мали права дебетку заганяти, а списати з незнижувального залишку можуть.Тепер будуть дзвонити клієнту, щоб докинув грошей на незнижувальний залишок.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 14:28
правомерно конечно. эта сумма у васна счете.
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:29
это не обязательно - у меня годами висел минус по неснижаемому .. то если у вас совсем тупые курыв в отделении то могут так сказать колторые не понимают разницы минуса по счету и минуса по авторизационному остатку
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:21
IMPRINTER
В договоре может быть прописано обязательство клиента восполнить сумму неснижаемого остатка в течение какого-то срока с момента списания.
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