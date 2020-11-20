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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:35

  kreuz написав:То що, з незнижувального залишку списання неправомірне? Цидулу їм настрочити?

Якщо у вас дебетна карта, то я б написав. Якщо з кредитним лімітом, треба читати, можливо, вони можуть заганяти в мінус, хоча це якось не дуже правомірно.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:05

  Son of Sun написав:
  kreuz написав:То що, з незнижувального залишку списання неправомірне? Цидулу їм настрочити?

Якщо у вас дебетна карта, то я б написав. Якщо з кредитним лімітом, треба читати, можливо, вони можуть заганяти в мінус, хоча це якось не дуже правомірно.

Вони списали з рахунку, бо там були кошти для незнижувального залишку. Ось в овер не мали права дебетку заганяти, а списати з незнижувального залишку можуть.Тепер будуть дзвонити клієнту, щоб докинув грошей на незнижувальний залишок.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:28

  kreuz написав:То що, з незнижувального залишку списання неправомірне? Цидулу їм настрочити?


правомерно конечно. эта сумма у васна счете.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:29

  velvet написав:
  Son of Sun написав:
  kreuz написав:То що, з незнижувального залишку списання неправомірне? Цидулу їм настрочити?

Якщо у вас дебетна карта, то я б написав. Якщо з кредитним лімітом, треба читати, можливо, вони можуть заганяти в мінус, хоча це якось не дуже правомірно.

Вони списали з рахунку, бо там були кошти для незнижувального залишку. Ось в овер не мали права дебетку заганяти, а списати з незнижувального залишку можуть.Тепер будуть дзвонити клієнту, щоб докинув грошей на незнижувальний залишок.


это не обязательно - у меня годами висел минус по неснижаемому .. то если у вас совсем тупые курыв в отделении то могут так сказать колторые не понимают разницы минуса по счету и минуса по авторизационному остатку
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:21

IMPRINTER
В договоре может быть прописано обязательство клиента восполнить сумму неснижаемого остатка в течение какого-то срока с момента списания.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:46

Re: ОТП БАНК

банк уполовинил сегодня кредлимиты по двум картам, правда, не пользуюсь практически год или больше активно - как Сибас появился
cohan
 
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