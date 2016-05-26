жаль пятеры на благое дело?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:00
Re: ОТП БАНК
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:36
Нее, ну за 5К еще мона побаловаться, но раз в полгода
Я месяца 3 назад баловался... вот жду еще +3
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:03
А розкажіть алгоритм.
Тут прикинув шо 5000 на 3 місяці під 6% це 75 грн грязними.
А тут цілих 200.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:18
по промокоду від мінфіну отримаєте 200 грн. за мінусом податків
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34
Re: ОТП БАНК
в 2018 уже марафонив на Минфине , був вклад в ОТП + бонус за быстроту размещения.
те же самые 5000 грн , потом забрал их и засунул в Аш под 18,5
счет остался, карту не давали
почитал телеграмм , порылся, нашел договор ОТП - там есть номер тикета, что соответствует логину в СМАРТ_ОТП , пароль вспоминал как Штирлиц на гаупвахте.
Вспомнил, зашел, посмотрел счет UA.......
Кинул с Форварда тестовые 50 грн - быстро зашли, ОТП маякнул СМСкой
докинул остальное
Подал заявку на Минфин , отзвонились , рассказал им, как я понял условия - они согласились
Завтра открою депо с дивана . УсЁ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:48
А безнал вхід налом без комісії виноситься в Цигана?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:57
Квесторе_поверніться я попутно забирав через касу , про таке ще не думав. якщо маете щастя - можна докинути ще 5к , щоб було 10 и положить на лотерейку - машину розигрують.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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