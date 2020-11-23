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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:00

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:по таким ставкам - никто
жаль пятеры на благое дело?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:36

  Goodman написав:
  IMPRINTER написав:по таким ставкам - никто
жаль пятеры на благое дело?

Нее, ну за 5К еще мона побаловаться, но раз в полгода
Я месяца 3 назад баловался... вот жду еще +3 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:03

  Goodman написав:Доброго всем. А шо, нихто не хочет поиметь 200 грн не вставая с дивана?
поиметь за счет Минфина.

А розкажіть алгоритм.
Тут прикинув шо 5000 на 3 місяці під 6% це 75 грн грязними.
А тут цілих 200.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Доброго всем. А шо, нихто не хочет поиметь 200 грн не вставая с дивана?
поиметь за счет Минфина.

А розкажіть алгоритм.
Тут прикинув шо 5000 на 3 місяці під 6% це 75 грн грязними.
А тут цілих 200.

по промокоду від мінфіну отримаєте 200 грн. за мінусом податків
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34

Re: ОТП БАНК

  Квесторе_поверніться написав:А розкажіть алгоритм.


в 2018 уже марафонив на Минфине , був вклад в ОТП + бонус за быстроту размещения.
те же самые 5000 грн , потом забрал их и засунул в Аш под 18,5
счет остался, карту не давали
почитал телеграмм , порылся, нашел договор ОТП - там есть номер тикета, что соответствует логину в СМАРТ_ОТП , пароль вспоминал как Штирлиц на гаупвахте.
Вспомнил, зашел, посмотрел счет UA.......
Кинул с Форварда тестовые 50 грн - быстро зашли, ОТП маякнул СМСкой
докинул остальное
Подал заявку на Минфин , отзвонились , рассказал им, как я понял условия - они согласились
Завтра открою депо с дивана . УсЁ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:48

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А розкажіть алгоритм.


в 2018 уже марафонив на Минфине , був вклад в ОТП + бонус за быстроту размещения.
те же самые 5000 грн , потом забрал их и засунул в Аш под 18,5
счет остался, карту не давали
почитал телеграмм , порылся, нашел договор ОТП - там есть номер тикета, что соответствует логину в СМАРТ_ОТП , пароль вспоминал как Штирлиц на гаупвахте.
Вспомнил, зашел, посмотрел счет UA.......
Кинул с Форварда тестовые 50 грн - быстро зашли, ОТП маякнул СМСкой
докинул остальное
Подал заявку на Минфин , отзвонились , рассказал им, как я понял условия - они согласились
Завтра открою депо с дивана . УсЁ.

А безнал вхід налом без комісії виноситься в Цигана?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35201
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:57

Квесторе_поверніться я попутно забирав через касу , про таке ще не думав. якщо маете щастя - можна докинути ще 5к , щоб було 10 и положить на лотерейку - машину розигрують.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 06:10

Re: ОТП БАНК

  velvet написав:по промокоду від мінфіну отримаєте 200 грн. за мінусом податків
трохи бильше , хоть тришечки - а бильше :mrgreen:
Зображення
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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