жаль пятеры на благое дело?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:00
Re: ОТП БАНК
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:36
Нее, ну за 5К еще мона побаловаться, но раз в полгода
Я месяца 3 назад баловался... вот жду еще +3
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:03
А розкажіть алгоритм.
Тут прикинув шо 5000 на 3 місяці під 6% це 75 грн грязними.
А тут цілих 200.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:18
по промокоду від мінфіну отримаєте 200 грн. за мінусом податків
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34
Re: ОТП БАНК
в 2018 уже марафонив на Минфине , був вклад в ОТП + бонус за быстроту размещения.
те же самые 5000 грн , потом забрал их и засунул в Аш под 18,5
счет остался, карту не давали
почитал телеграмм , порылся, нашел договор ОТП - там есть номер тикета, что соответствует логину в СМАРТ_ОТП , пароль вспоминал как Штирлиц на гаупвахте.
Вспомнил, зашел, посмотрел счет UA.......
Кинул с Форварда тестовые 50 грн - быстро зашли, ОТП маякнул СМСкой
докинул остальное
Подал заявку на Минфин , отзвонились , рассказал им, как я понял условия - они согласились
Завтра открою депо с дивана . УсЁ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:48
А безнал вхід налом без комісії виноситься в Цигана?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:57
Квесторе_поверніться я попутно забирав через касу , про таке ще не думав. якщо маете щастя - можна докинути ще 5к , щоб було 10 и положить на лотерейку - машину розигрують.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 24 лис, 2020 06:10
Re: ОТП БАНК
трохи бильше , хоть тришечки - а бильше
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:41
Почитав був тариф Лояльного Тікетса, але так до пуття і не зрозумів, що треба зробити для активності по рахунку. Через -50 грн на рахунку витрачати не можу, тому хочу завести якийсь мінімум (50 коп наприклад), але як це зробити швидко (щоб пройшло за рахунком) й безоплатно у тарифах неясно (написано тільки про безоплатне поповнення через відділення).
Підкажіть, будь ласка. Може на IBAN краще пульнути чи потягти місцевим с2а? Як ліпше?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 28 лис, 2020 08:56
Зробив активність по IBAN, наче ок і безоплатно.
А щоб трохи відігратися, наробив ще з промокодом від Мінфіну пару депозитів на 3 місяці по 5к, щоб отакі скріни, як у Goodman (дякую за науку доречі) вийшли. 5000 грн за 91 день в ОТР смарт малює 60 грн з копіками прибутку, а Мінфін від себе ще 171 грн з копійками додає. Отож, близько 231 грн чистими разом, що відповідає чистій дохідності більше 18%=231*365/5000/91 або 18/0.805=23% брутто. Нехай буде. Головне тепер вийти без втрат або хоча б з мінімальними.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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