RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 658659660661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:00

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:по таким ставкам - никто
жаль пятеры на благое дело?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3885
З нами з: 23.11.14
Подякував: 660 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:36

  Goodman написав:
  IMPRINTER написав:по таким ставкам - никто
жаль пятеры на благое дело?

Нее, ну за 5К еще мона побаловаться, но раз в полгода
Я месяца 3 назад баловался... вот жду еще +3 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33064
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3883 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:03

  Goodman написав:Доброго всем. А шо, нихто не хочет поиметь 200 грн не вставая с дивана?
поиметь за счет Минфина.

А розкажіть алгоритм.
Тут прикинув шо 5000 на 3 місяці під 6% це 75 грн грязними.
А тут цілих 200.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35265
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:Доброго всем. А шо, нихто не хочет поиметь 200 грн не вставая с дивана?
поиметь за счет Минфина.

А розкажіть алгоритм.
Тут прикинув шо 5000 на 3 місяці під 6% це 75 грн грязними.
А тут цілих 200.

по промокоду від мінфіну отримаєте 200 грн. за мінусом податків
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 06.03.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:34

Re: ОТП БАНК

  Квесторе_поверніться написав:А розкажіть алгоритм.


в 2018 уже марафонив на Минфине , був вклад в ОТП + бонус за быстроту размещения.
те же самые 5000 грн , потом забрал их и засунул в Аш под 18,5
счет остался, карту не давали
почитал телеграмм , порылся, нашел договор ОТП - там есть номер тикета, что соответствует логину в СМАРТ_ОТП , пароль вспоминал как Штирлиц на гаупвахте.
Вспомнил, зашел, посмотрел счет UA.......
Кинул с Форварда тестовые 50 грн - быстро зашли, ОТП маякнул СМСкой
докинул остальное
Подал заявку на Минфин , отзвонились , рассказал им, как я понял условия - они согласились
Завтра открою депо с дивана . УсЁ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3885
З нами з: 23.11.14
Подякував: 660 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:48

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А розкажіть алгоритм.


в 2018 уже марафонив на Минфине , був вклад в ОТП + бонус за быстроту размещения.
те же самые 5000 грн , потом забрал их и засунул в Аш под 18,5
счет остался, карту не давали
почитал телеграмм , порылся, нашел договор ОТП - там есть номер тикета, что соответствует логину в СМАРТ_ОТП , пароль вспоминал как Штирлиц на гаупвахте.
Вспомнил, зашел, посмотрел счет UA.......
Кинул с Форварда тестовые 50 грн - быстро зашли, ОТП маякнул СМСкой
докинул остальное
Подал заявку на Минфин , отзвонились , рассказал им, как я понял условия - они согласились
Завтра открою депо с дивана . УсЁ.

А безнал вхід налом без комісії виноситься в Цигана?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35265
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:57

Квесторе_поверніться я попутно забирав через касу , про таке ще не думав. якщо маете щастя - можна докинути ще 5к , щоб було 10 и положить на лотерейку - машину розигрують.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3885
З нами з: 23.11.14
Подякував: 660 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 06:10

Re: ОТП БАНК

  velvet написав:по промокоду від мінфіну отримаєте 200 грн. за мінусом податків
трохи бильше , хоть тришечки - а бильше :mrgreen:
Зображення
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3885
З нами з: 23.11.14
Подякував: 660 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:41

Почитав був тариф Лояльного Тікетса, але так до пуття і не зрозумів, що треба зробити для активності по рахунку. Через -50 грн на рахунку витрачати не можу, тому хочу завести якийсь мінімум (50 коп наприклад), але як це зробити швидко (щоб пройшло за рахунком) й безоплатно у тарифах неясно (написано тільки про безоплатне поповнення через відділення).

Підкажіть, будь ласка. Може на IBAN краще пульнути чи потягти місцевим с2а? Як ліпше?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 10.12.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:56

  kreuz написав:Почитав був тариф Лояльного Тікетса, але так до пуття і не зрозумів, що треба зробити для активності по рахунку. Через -50 грн на рахунку витрачати не можу, тому хочу завести якийсь мінімум (50 коп наприклад), але як це зробити швидко (щоб пройшло за рахунком) й безоплатно у тарифах неясно (написано тільки про безоплатне поповнення через відділення).

Підкажіть, будь ласка. Може на IBAN краще пульнути чи потягти місцевим с2а? Як ліпше?

Зробив активність по IBAN, наче ок і безоплатно.

А щоб трохи відігратися, наробив ще з промокодом від Мінфіну пару депозитів на 3 місяці по 5к, щоб отакі скріни, як у Goodman (дякую за науку доречі) вийшли. 5000 грн за 91 день в ОТР смарт малює 60 грн з копіками прибутку, а Мінфін від себе ще 171 грн з копійками додає. Отож, близько 231 грн чистими разом, що відповідає чистій дохідності більше 18%=231*365/5000/91 або 18/0.805=23% брутто. Нехай буде. Головне тепер вийти без втрат або хоча б з мінімальними.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 10.12.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 658659660661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9107, 9108, 9109
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91086 10776661
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 08:43
Citizen_D
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4439, 4440, 4441
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44405 5403590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 05:55
Goodman
А-Банк 1 ... 1767, 1768, 1769
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17688 2486745
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 20:27
novichok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8979)
28.11.2020 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.