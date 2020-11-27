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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:13

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:59

  V2 написав:
  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Може пан на дві особи оформить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3172
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Подякував: 22 раз.
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