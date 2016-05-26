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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
185
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:13

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:59

  V2 написав:
  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Може пан на дві особи оформить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3175
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:24

  velvet написав:
  V2 написав:
  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Може пан на дві особи оформить

Звичайно на дві ((з половинкою))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:01

Re: ОТП БАНК

  V2 написав:один раз на один банк

так , одна особа - один промокод.
Кинув заявку на Айбокс - ще там поживлюся ))))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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