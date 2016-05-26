Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:13
Re: ОТП БАНК
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:59
Може пан на дві особи оформить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:24
Звичайно на дві ((з половинкою))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:01
Re: ОТП БАНК
так , одна особа - один промокод.
Кинув заявку на Айбокс - ще там поживлюся ))))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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