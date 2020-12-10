Додано: Чет 10 гру, 2020 17:07

Небольшой отзыв о банке. Я в нем вынужденно обслуживаюсь 6 лет, так как работодатель вынудил, и все 6 лет являются отвратнейшими, что касается обслуживания в этом банке. Последняя вишенка на торте - факт того, что их управляючий произвольно снимает деньги с моего счета. Он открыл мне карточный счет Visa Classic, который я никогда не заказывал и ни с кем из сотрудников банка на эту тему не говорил. Кроме того, у меня никогда не было ни в одном банке в Украине Visa Classic. После этого управляючий (или его подчиненные, за которых он отвечает) стал забирать мои деньги ежемесячно, называя это "Нарахування щомісячної плати за основну карту". Кто в курсе, прокуратура рассматривает подобные дела?