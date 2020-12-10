Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:13
Re: ОТП БАНК
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:59
Може пан на дві особи оформить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:24
Звичайно на дві ((з половинкою))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:01
Re: ОТП БАНК
так , одна особа - один промокод.
Кинув заявку на Айбокс - ще там поживлюся ))))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:07
Небольшой отзыв о банке. Я в нем вынужденно обслуживаюсь 6 лет, так как работодатель вынудил, и все 6 лет являются отвратнейшими, что касается обслуживания в этом банке. Последняя вишенка на торте - факт того, что их управляючий произвольно снимает деньги с моего счета. Он открыл мне карточный счет Visa Classic, который я никогда не заказывал и ни с кем из сотрудников банка на эту тему не говорил. Кроме того, у меня никогда не было ни в одном банке в Украине Visa Classic. После этого управляючий (или его подчиненные, за которых он отвечает) стал забирать мои деньги ежемесячно, называя это "Нарахування щомісячної плати за основну карту". Кто в курсе, прокуратура рассматривает подобные дела?
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:53
Re: ОТП БАНК
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:53
Re: ОТП БАНК
Добрый день.
В ОТП хорошие онлайн курсу на валалюту. Если тут возможности заводить без коммиссии и выводить потом тоже без коммисси? Или есть подводные камни?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:00
есть комисс за сам обмен + снятие наличной валюты будеи с комиссией, если у вас нет старого виртуального остатка
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Pig Lives Matter
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