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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:13

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:59

  V2 написав:
  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Може пан на дві особи оформить
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:24

  velvet написав:
  V2 написав:
  kreuz написав:пару депозитів


Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Може пан на дві особи оформить

Звичайно на дві ((з половинкою))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:01

Re: ОТП БАНК

  V2 написав:один раз на один банк

так , одна особа - один промокод.
Кинув заявку на Айбокс - ще там поживлюся ))))))))))))))))))
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Небольшой отзыв о банке. Я в нем вынужденно обслуживаюсь 6 лет, так как работодатель вынудил, и все 6 лет являются отвратнейшими, что касается обслуживания в этом банке. Последняя вишенка на торте - факт того, что их управляючий произвольно снимает деньги с моего счета. Он открыл мне карточный счет Visa Classic, который я никогда не заказывал и ни с кем из сотрудников банка на эту тему не говорил. Кроме того, у меня никогда не было ни в одном банке в Украине Visa Classic. После этого управляючий (или его подчиненные, за которых он отвечает) стал забирать мои деньги ежемесячно, называя это "Нарахування щомісячної плати за основну карту". Кто в курсе, прокуратура рассматривает подобные дела?
kikkerr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:53

Re: ОТП БАНК

  kikkerr написав:Кто в курсе, прокуратура рассматривает подобные дела?

Да.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:53

Re: ОТП БАНК

Добрый день.
В ОТП хорошие онлайн курсу на валалюту. Если тут возможности заводить без коммиссии и выводить потом тоже без коммисси? Или есть подводные камни?
arh_ua2020
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:00

  arh_ua2020 написав:Добрый день.
В ОТП хорошие онлайн курсу на валалюту. Если тут возможности заводить без коммиссии и выводить потом тоже без коммисси? Или есть подводные камни?


есть комисс за сам обмен + снятие наличной валюты будеи с комиссией, если у вас нет старого виртуального остатка
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:14

  kikkerr написав:Небольшой отзыв о банке. Я в нем вынужденно обслуживаюсь 6 лет, так как работодатель вынудил, и все 6 лет являются отвратнейшими, что касается обслуживания в этом банке. Последняя вишенка на торте - факт того, что их управляючий произвольно снимает деньги с моего счета. Он открыл мне карточный счет Visa Classic, который я никогда не заказывал и ни с кем из сотрудников банка на эту тему не говорил. Кроме того, у меня никогда не было ни в одном банке в Украине Visa Classic. После этого управляючий (или его подчиненные, за которых он отвечает) стал забирать мои деньги ежемесячно, называя это "Нарахування щомісячної плати за основну карту". Кто в курсе, прокуратура рассматривает подобные дела?

Це ненажерливі банкіри забирають частину грошенят.
Прокуратура може розглянути Ваше звернення але майже напевне надасть відповідь що це предмет цивільно-правових відносин між Вами, роботодавцем та банком.
Ви маєте право звернутися до іншого банку для виплати заробітної плати.
Багато банків чекають на Вас.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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