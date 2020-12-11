Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:23
Re: ОТП БАНК
Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:28
просто, если он есть (и с некоторых пор если снимает деньгу именно владелец счёта) то комиссии за снятия как бы и не будет.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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