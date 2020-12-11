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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:23

Re: ОТП БАНК

  V2 написав:Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:28

  Alex2007 написав:что означает "если нет старого виртуального остатка" ?


просто, если он есть (и с некоторых пор если снимает деньгу именно владелец счёта) то комиссии за снятия как бы и не будет.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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