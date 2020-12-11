RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:23

Re: ОТП БАНК

  V2 написав:Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3978
З нами з: 23.11.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:28

  Alex2007 написав:что означает "если нет старого виртуального остатка" ?


просто, если он есть (и с некоторых пор если снимает деньгу именно владелец счёта) то комиссии за снятия как бы и не будет.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 21.04.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:24

  Alex2007 написав:что означает "если нет старого виртуального остатка" ?

Дещо шифровано описано тут viewtopic.php?p=4598658#p4598658
Якщо грубо, то без комісії ви можете винести рівно стільки ж готівки у певній валюті, скільки принесли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5133
З нами з: 18.08.14
Подякував: 224 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:11

  Goodman написав:
  V2 написав:Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.

Дякуючи Вам днями аналогічно отримано дві таких же суми ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 10.12.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 660661662663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, IDAN, novichok, vcy, wolt450 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 744, 745, 746
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7451 1678099
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 12:13
stryzhko
А-Банк 1 ... 1788, 1789, 1790
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17890 2518813
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 11:58
vcy
Альфа-Банк 1 ... 9147, 9148, 9149
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91481 10852750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 11:53
mustbe

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.