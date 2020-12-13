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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:23

Re: ОТП БАНК

  V2 написав:Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:28

  Alex2007 написав:что означает "если нет старого виртуального остатка" ?


просто, если он есть (и с некоторых пор если снимает деньгу именно владелец счёта) то комиссии за снятия как бы и не будет.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:24

  Alex2007 написав:что означает "если нет старого виртуального остатка" ?

Дещо шифровано описано тут viewtopic.php?p=4598658#p4598658
Якщо грубо, то без комісії ви можете винести рівно стільки ж готівки у певній валюті, скільки принесли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:11

  Goodman написав:
  V2 написав:Хіба бонус від Мінфіну (200 грн. до чорної п'ятниці) не один раз на один банк?

Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.

Дякуючи Вам днями аналогічно отримано дві таких же суми ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 14:20

kreuz Дякую за визнання мого маленького внеску у ВЕЛИКУ СПРАВУ.
Дякую ОТП, що не закрив поточний і не порубав доступ в ОТПСМАРТ. :mrgreen:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 10:36

  Goodman написав:kreuz Дякую за визнання мого маленького внеску у ВЕЛИКУ СПРАВУ.
Дякую ОТП, що не закрив поточний і не порубав доступ в ОТПСМАРТ. :mrgreen:

У моєї половинки якраз тільки картка лишилася, а поточний закрили самі, тож онлайн швиденько відкривали новий, втім без проблем наразі обійшлося.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:19

Re: ОТП БАНК

Шановне товариство!
Який алгоритм валютообміну в ОТП, які картки для цього треба, чи є комісія та яка якщо є?
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