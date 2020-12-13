Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:23
Re: ОТП БАНК
Вчора прийшов бонус від Мінфіна - 171,06 ( на рахунок МОНІ)
все чьотко, все спрацювало. Банк на дивані. Коси та не лінуйся.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:28
просто, если он есть (и с некоторых пор если снимает деньгу именно владелец счёта) то комиссии за снятия как бы и не будет.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:24
Дещо шифровано описано тут viewtopic.php?p=4598658#p4598658
Якщо грубо, то без комісії ви можете винести рівно стільки ж готівки у певній валюті, скільки принесли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:11
Дякуючи Вам днями аналогічно отримано дві таких же суми ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 12 гру, 2020 14:20
kreuz Дякую за визнання мого маленького внеску у ВЕЛИКУ СПРАВУ.
Дякую ОТП, що не закрив поточний і не порубав доступ в ОТПСМАРТ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Нед 13 гру, 2020 10:36
У моєї половинки якраз тільки картка лишилася, а поточний закрили самі, тож онлайн швиденько відкривали новий, втім без проблем наразі обійшлося.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:19
Re: ОТП БАНК
Шановне товариство!
Який алгоритм валютообміну в ОТП, які картки для цього треба, чи є комісія та яка якщо є?
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:41
0,1%
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:54
IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:08
я не знаю ваших целей )
вы хотите продавать валюту? покупать валюту?
покупая валюту снимать ее налично или класть на депо )
под наличку вполне достаточно иметь только текущие счета ... но помните о виртуальном остатке и монетизация безналичной валюты вам обойдется уже с комиссией.
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