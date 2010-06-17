Додано: Пон 14 гру, 2020 19:51

Proofy



комиссию возьмут, если вы захотите снять купленное наличкой.

если будете тупо арбитражить он-лайном то будете платить толькол 0,01% за саму услугу по обмену

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