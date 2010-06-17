RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 634
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
186
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
84
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
141
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
144
Всього голосів : 634
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:32

  V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?


выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно
cohan
 
Повідомлень: 540
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:49

Re: ОТП БАНК

  IMPRINTER написав:я не знаю ваших целей )
вы хотите продавать валюту? покупать валюту?
покупая валюту снимать ее налично или класть на депо )

под наличку вполне достаточно иметь только текущие счета ... но помните о виртуальном остатке и монетизация безналичной валюты вам обойдется уже с комиссией.
Не совсем понимаю. Занес 2800грн, купил 100$ по курсу 28 Дождался курса 29, поменял взад 100$ Забрал 2900грн. С остатка 100грн взымут комиссию?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 24.10.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:51

Proofy

комиссию возьмут, если вы захотите снять купленное наличкой.
если будете тупо арбитражить он-лайном то будете платить толькол 0,01% за саму услугу по обмену
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37799
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6010 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:00

  cohan написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?


выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно


а как тогда это выходит
  uaprofi написав:
  Alex2007 написав:что означает "если нет старого виртуального остатка" ?


просто, если он есть (и с некоторых пор если снимает деньгу именно владелец счёта) то комиссии за снятия как бы и не будет.


чето это Цыган мутный какой-то; чувствую, в конечном итоге таки шото выцыганит, как ни крути. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2640
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:06

  Alex2007 написав:чето это Цыган мутный какой-то; чувствую, в конечном итоге таки шото выцыганит, как ни крути. :mrgreen:


ну вот про это тоже менеджеры говорили: как написали тут выше (а еще выше, может, и я писал - не помню уже), у них так: сколько налом в конкретной валюте внес, столько без процентов можешь и вынести, больше - за процент

просто ж обычно конверт не подразумевает внос в валюте снятия )
так что только купить бакс, продать повыше и вывести СЭПом гривну, это почти даром )
cohan
 
Повідомлень: 540
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:13

Re: ОТП БАНК

  cohan написав:и вывести СЭПом гривну


А скільки коштує в ОТП СЕП?
V2
4
 
Повідомлень: 6908
З нами з: 03.07.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:52

  cohan написав:
  Alex2007 написав:чето это Цыган мутный какой-то; чувствую, в конечном итоге таки шото выцыганит, как ни крути. :mrgreen:


ну вот про это тоже менеджеры говорили: как написали тут выше (а еще выше, может, и я писал - не помню уже), у них так: сколько налом в конкретной валюте внес, столько без процентов можешь и вынести, больше - за процент

просто ж обычно конверт не подразумевает внос в валюте снятия )
так что только купить бакс, продать повыше и вывести СЭПом гривну, это почти даром )


я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2640
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:58

Re: ОТП БАНК

  Alex2007 написав:я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?

забрать налом? слупят
можете продать инвалюту и забрать в грн, не более ранее заведенной -- без комисс
Цыган :mrgreen:
Ааа, начисленные %% мона забрать в валюте начисления
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33220
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2630 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:01

  clientage написав:
  Alex2007 написав:я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?

забрать налом? слупят
можете продать инвалюту и забрать в грн, не более ранее заведенной -- без комисс
Цыган :mrgreen:
Ааа, начисленные %% мона забрать в валюте начисления


ясно. сколько заморочек.
а я то думаю, чего это у них такой курс сладенький.
так же само и в Сбербанке - курс хороший. Посмотрел замудренные тарифы - выходит еще хуже, наглее и непонятнее. :mrgreen: Да и еще могут признать державним зрадником. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2640
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1266 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 661662663664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, cohan, Kevin, M-Audio, novichok, valya і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 79, 80, 81
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
805 159181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 21:07
M-Audio
Альфа-Банк 1 ... 9152, 9153, 9154
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91536 10865185
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 20:49
_PORT_UA
А-Банк 1 ... 1795, 1796, 1797
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17963 2526818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 20:48
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.