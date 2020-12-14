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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:32
V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?
выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно
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cohan
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:49
IMPRINTER написав:
я не знаю ваших целей )
вы хотите продавать валюту? покупать валюту?
покупая валюту снимать ее налично или класть на депо )
под наличку вполне достаточно иметь только текущие счета ... но помните о виртуальном остатке и монетизация безналичной валюты вам обойдется уже с комиссией.
Не совсем понимаю. Занес 2800грн, купил 100$ по курсу 28 Дождался курса 29, поменял взад 100$ Забрал 2900грн. С остатка 100грн взымут комиссию?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 14 гру, 2020 19:51
Proofy
комиссию возьмут, если вы захотите снять купленное наличкой.
если будете тупо арбитражить он-лайном то будете платить толькол 0,01% за саму услугу по обмену
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:00
cohan написав:
выход в нал в ОТП всегда (в 99,95%) >= 0,8%
V2 написав:IMPRINTER
Не найгірший варіант при цікавому курсі.
Якщо є поточний, що ще порадите відкрити для обміну?
0,1% - при виході в готівку?
только раз был мутный пакет где выходило 0,65% или 0,45%
по валюте врать не буду, но может статься что и около 1%, это сами менеджеры говорят - нивелирование 0,1% курса за конвертацию
а курсы тут зачастую хорошие, да, и платить за рубеж гривневыми выгодно
а как тогда это выходит
uaprofi написав: Alex2007 написав:
что означает "если нет старого виртуального остатка" ?
просто, если он есть (и с некоторых пор если снимает деньгу именно владелец счёта) то комиссии за снятия как бы и не будет
.
чето это Цыган мутный какой-то; чувствую, в конечном итоге таки шото выцыганит, как ни крути.
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Alex2007
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:06
Alex2007 написав:
чето это Цыган мутный какой-то; чувствую, в конечном итоге таки шото выцыганит, как ни крути.
ну вот про это тоже менеджеры говорили: как написали тут выше (а еще выше, может, и я писал - не помню уже), у них так: сколько налом в конкретной валюте внес, столько без процентов можешь и вынести, больше - за процент
просто ж обычно конверт не подразумевает внос в валюте снятия )
так что только купить бакс, продать повыше и вывести СЭПом гривну, это почти даром )
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cohan
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:13
cohan написав:
и вывести СЭПом гривну
А скільки коштує в ОТП СЕП?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:52
cohan написав: Alex2007 написав:
чето это Цыган мутный какой-то; чувствую, в конечном итоге таки шото выцыганит, как ни крути.
ну вот про это тоже менеджеры говорили: как написали тут выше (а еще выше, может, и я писал - не помню уже), у них так: сколько налом в конкретной валюте внес, столько без процентов можешь и вынести, больше - за процент
просто ж обычно конверт не подразумевает внос в валюте снятия )
так что только купить бакс, продать повыше и вывести СЭПом гривну, это почти даром )
я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?
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Alex2007
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:58
Alex2007 написав:
я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?
забрать налом? слупят
можете продать инвалюту и забрать в грн, не более ранее заведенной -- без комисс
Цыган
Ааа, начисленные %% мона забрать в валюте начисления
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:01
clientage написав: Alex2007 написав:
я надеюсь если на купленную валюту открывать депозит и по его истечении забрать будет без комиссии или тоже слупят 1% ?
забрать налом? слупят
можете продать инвалюту и забрать в грн, не более ранее заведенной -- без комисс
Цыган
Ааа, начисленные %% мона забрать в валюте начисления
ясно. сколько заморочек.
а я то думаю, чего это у них такой курс сладенький.
так же само и в Сбербанке - курс хороший. Посмотрел замудренные тарифы - выходит еще хуже, наглее и непонятнее.
Да и еще могут признать державним зрадником.
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Alex2007
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Додано: Пон 14 гру, 2020 21:12
V2 написав: cohan написав:
и вывести СЭПом гривну
А скільки коштує в ОТП СЕП?
2 грн за 10 000, слать можно несколько по 10 ( или по 9999 )))
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