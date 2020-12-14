Alex2007 написав:clientage написав:
забрать налом? слупят
можете продать инвалюту и забрать в грн, не более ранее заведенной -- без комисс
Цыган
Ааа, начисленные %% мона забрать в валюте начисления
ясно. сколько заморочек.
а я то думаю, чего это у них такой курс сладенький.
так же само и в Сбербанке - курс хороший. Посмотрел замудренные тарифы - выходит еще хуже, наглее и непонятнее. Да и еще могут признать державним зрадником.
я к Сберу остыл за платное снятие, оно давно как бы было введено, обходилось 3х месячным депозитом, а летом ( или когда там) как пакеты заменили или как валюту по 0,01% сдедали - лафа кончилась, стало платным в любом случае,
поэтому тут не наоперируешь... но надо смотреть: вроде за неактивные счета 20ку не берут, может еще что поменяется, даже звали на кредитку от Альфы ))